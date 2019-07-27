https://static.news.ru/photo/6102a60a-b09b-11e9-96b2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники МЧС подняли из воды погибших пилота и пассажира легкомоторного самолёта, потерпевшего крушение в Серпуховском районе Московской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Сам самолёт поднимут плавучим краном. Сейчас к месту происшествия следует баржа, на которую погрузят разбившуюся машину. После этого с ней будут проведены следственные действия.

Крушение легкомоторного самолёта Lake 250 Renegade произошло днём 27 июля. При взлёте он зацепился за провода и упал в Оку. На его борту находились двое: пилот и пассажир. Никто из них не выжил. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее News.ru писал о том, что на Украине упал легкомоторный самолёт «Бекас». Инцидент произошёл в Черновицкой области вблизи села Погореловка.