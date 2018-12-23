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Спасатели возобновили поиск горняков в Прикамье

Georgiy Rozov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Спасатели в седьмой раз спустились к месту, где предположительно заблокированы девять рабочих в строящейся шахте в Соликамске. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Работы ведутся на верхнем ярусе полка (подвесной платформы в шахте для оборудования и рабочих), спасатели готовятся спуститься на нижний уровень, передаёт ТАСС.

Ранее глава Прикамья заявил, что под землёй остаются рабочие из трёх регионов — пять человек из Пермского края, трое из Башкортостана и один из Краснодарского края.

Как сообщал ранее News.ru, по мнению Рещетникова шансов спасти девятерых заблокированных в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске горняков нет. Родственникам остающихся под землёй рабочих оказывают помощь психологи. Возгорание в строящемся стволе шахты «Уралкалия» произошло утром 22 декабря. На поверхность удалось подняться восьми горнякам, еще девять остаются на глубине 364 метров. По факту произошедшего СК завёл уголовное дело.


#ШАХТА #пермскийкрай #поиски #рабочие
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