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Спасатели в Шахтах достали из-под завалов живую кошку

rostovnadonu/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Спасатели достали живую кошку из-под завалов многоквартирного дома в городе Шахты Ростовской области, где в результате взрыва газа произошло частичное обрушение. Животное передали хозяевам, сообщили в пресс-службе областной администрации.

С наступлением темноты на месте ЧП была включена система освещения. Работы не прекращаются ни на минуту, спасатели работают посменно.

Специалисты также демонтировали плиты перекрытий технического и девятого этажей, которые обрушились в результате взрыва и создавали угрозу для тех, кто трудится на разборе обломков здания.

Взрыв в доме по лице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов. Судьба ещё четверых пока неизвестна. Предположительно, это семья из трёх человек из квартиры на восьмом этаже и пожилая женщина из квартиры на девятом этаже.


#взрывы #шахты #кошки #обрушения #Ростовскаяобласть
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