Спасатели в Шахтах достали из-под завалов живую кошку

Спасатели достали живую кошку из-под завалов многоквартирного дома в городе Шахты Ростовской области, где в результате взрыва газа произошло частичное обрушение. Животное передали хозяевам, сообщили в пресс-службе областной администрации.
С наступлением темноты на месте ЧП была включена система освещения. Работы не прекращаются ни на минуту, спасатели работают посменно.
Специалисты также демонтировали плиты перекрытий технического и девятого этажей, которые обрушились в результате взрыва и создавали угрозу для тех, кто трудится на разборе обломков здания.
Взрыв в доме по лице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов. Судьба ещё четверых пока неизвестна. Предположительно, это семья из трёх человек из квартиры на восьмом этаже и пожилая женщина из квартиры на девятом этаже.