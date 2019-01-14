Спасатели в Шахтах достали из-под завалов живую кошку

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Спасатели достали живую кошку из-под завалов многоквартирного дома в городе Шахты Ростовской области, где в результате взрыва газа произошло частичное обрушение. Животное передали хозяевам, сообщили в пресс-службе областной администрации.

С наступлением темноты на месте ЧП была включена система освещения. Работы не прекращаются ни на минуту, спасатели работают посменно.

Специалисты также демонтировали плиты перекрытий технического и девятого этажей, которые обрушились в результате взрыва и создавали угрозу для тех, кто трудится на разборе обломков здания.

Взрыв в доме по лице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов. Судьба ещё четверых пока неизвестна. Предположительно, это семья из трёх человек из квартиры на восьмом этаже и пожилая женщина из квартиры на девятом этаже.