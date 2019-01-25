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Спасатели заканчивают операцию в Чёрном море

Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Росморречфлот сообщает о прекращении поисково-спасательной операции в Чёрном море, где несколько дней горят танкеры.

«Поисковая операция (по спасению моряков), которая продолжалась с 21 по 25 января, завершена в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-то живыми», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Два судна — «Маэстро» и «Канди» — под флагом Танзании стояли на якоре за пределами территориальных вод России.

По предварительной информации, пожар вспыхнул во время перегрузки топлива с одного борта на другой.

На кораблях были экипажи из Индии и Турции — более 30 человек. Спаслись 12 человек, 10 моряков погибли, 10 числятся пропавшими без вести.

Ранее News.ru писал, что на пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы пострадали четыре человека.


#пожар #спасатели #черноеморе
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