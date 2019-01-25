Спасатели заканчивают операцию в Чёрном море

Росморречфлот сообщает о прекращении поисково-спасательной операции в Чёрном море, где несколько дней горят танкеры.
«Поисковая операция (по спасению моряков), которая продолжалась с 21 по 25 января, завершена в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-то живыми», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Два судна — «Маэстро» и «Канди» — под флагом Танзании стояли на якоре за пределами территориальных вод России.
По предварительной информации, пожар вспыхнул во время перегрузки топлива с одного борта на другой.
На кораблях были экипажи из Индии и Турции — более 30 человек. Спаслись 12 человек, 10 моряков погибли, 10 числятся пропавшими без вести.
Ранее News.ru писал, что на пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы пострадали четыре человека.