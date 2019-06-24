https://static.news.ru/photo/ebbfc502-965b-11e9-8253-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Квартира загорелась на востоке Москвы по адресу: улица Вешняковская, дом 24, корпус 1, в понедельник, 24 июня. Пожар возник на девятом этаже жилого дома.

По состоянию на 11:00 сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Из подъезда эвакуировано 10 человек, в том числе четверо детей. Как сообщил источник News.ru, квартира сильно захламлена личными вещами жильцов и заставлена мебелью.

Ранее News.ru писал, что пожар произошёл в воинской части на юге Казахстана. Жителей близлежащих домов эвакуировали.