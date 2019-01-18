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Спасатели обнаружили тело третьего лётчика Су-34

Су-34 Сергей Булкин/News.ru

Су-34

происшествия [ версия для печати ]

Министерство обороны сообщило об обнаружении тела третьего лётчика с потерпевших аварию на Дальнем Востоке истребителей Су-34.

«В районе проведения поисково-спасательной операции обнаружено тело лётчика без признаков жизни. Судном, осуществляющим поиск в данном районе, тело погибшего поднято на борт», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там отмечается, что поисково-спасательная операция продолжается. Сотрудники МЧС ищут ещё одного пилота.

Ранее News.ru писал, что спасатели обнаружили тело второго штурмана, погибшего при столкновении бомбардировщиков. Труп находился на индивидуальном спасательном плоту, который был поднят на борт поискового судна. Кроме того, один из четверых членов экипажей двух истребителей был спасён и доставлен на берег.


#Су-34 #ДАЛЬНИЙВОСТОК
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