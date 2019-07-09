https://static.news.ru/photo/f16b515a-a25a-11e9-a129-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Сотрудники МЧС обнаружили в зоне бедствия в Иркутской области тело ещё одного погибшего.

По данным штаба Всероссийского центра медицины катастроф, таким образом число жертв наводнения возросло до 24 человек, передаёт «Интерфакс» .

Пропавшими без вести числятся 9 человек, — сообщили в штабе.

С 25 июня от стихийного бедствия в регионе пострадали 107 населённых пунктов в семи районах. Особенно — Нижнеудинск и Тулун. Повреждены 10 883 жилых дома.

Ранее News.ru писал о том, что жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, планируют освободить от транспортного налога на два года. Законопроект поручил разработать председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол, передаёт пресс-служба регионального парламента.