Сотрудники МЧС обнаружили в зоне бедствия в Иркутской области тело ещё одного погибшего.
По данным штаба Всероссийского центра медицины катастроф, таким образом число жертв наводнения возросло до 24 человек, передаёт
Пропавшими без вести числятся 9 человек, — сообщили в штабе.
С 25 июня от стихийного бедствия в регионе пострадали 107 населённых пунктов в семи районах. Особенно — Нижнеудинск и Тулун. Повреждены 10 883 жилых дома.
Ранее News.ru писал о том, что жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, планируют освободить от транспортного налога на два года. Законопроект поручил разработать председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол, передаёт пресс-служба регионального парламента.