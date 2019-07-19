https://static.news.ru/photo/00a8bef0-ac42-11e9-832b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Погодные условия не позволяют добраться до двух спортсменов из Санкт-Петербурга, сорвавшихся во время восхождения в горах Кабардино-Балкарской Республики.

Сообщается, что на место происшествия выдвинулись шестеро спасателей Эльбрусского ПСО МЧС России, они остановились переждать пургу и шквалистый ветер на подступах к ущелью «Хижина Голуба» на высоте 3400 метров, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, трагедия произошла в Черекском районе республики. Альпинисты из Петербурга сорвались в ущелье Укю на горе Урал, высота которой составляет 4300 метров над уровнем моря. Информация об этом поступила в 16:40 мск от проходившей параллельным маршрутом группы.