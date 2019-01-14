МЧС назвало число спасённых жителей дома в Шахтах

Сотрудники МЧС продолжают спасательную операцию в Ростовской области. Жилой дом в Шахтах пострадал от взрыва бытового газа.
Экстренные службы вывели из повреждённого здания 43 человек, ещё семерых достали из-под завалов, пишет ТАСС. Местонахождение и судьба четырёх граждан остаётся неизвестной. ЧП унесло жизнь одного пострадавшего.
«Спасателями проведены мероприятия по укреплению несущих конструкций и межэтажных перекрытий лестничных маршей, чтобы не допустить дальнейшего обрушения», — говорится в сообщении МЧС.
Взрыв прогремел рано утром 14 января в доме 16 по улице Хабарова, разрушены четыре квартиры на 8-м и 9-м этажах.
Ранее News.ru сообщал о возбуждении уголовного дела по факту ЧС в Шахтах. Соответствующее распоряжение дал глава СКР Александр Бастрыкин и поручил организовать работу следователей и криминалистов на месте происшествия.