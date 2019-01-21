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Спасатели нашли затонувшую в Амуре машину

EMERCOM of Russia/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Автомобиль, на котором больше месяца назад уехали отец с шестилетним сыном, после чего пропали, 20 января спасатели обнаружили на дне реки Амур в Хабаровском крае. Об этом сообщает Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд (ДВРПСО) МЧС.

«На дне реки в воскресенье был обнаружен автомобиль. В понедельник, 21 января, из ДВРПСО МЧС России будет доставлена водолазная станция, оборудование, необходимое для работы под водой при отрицательных температурах, и транспортабельная барокамера с водолазным врачом. Водолазы подготовят майну и проведут спуски для обследования обнаруженного под водой автомобиля», — цитирует сообщение РИА Новости.

За время поисков с помощью эхолота было осмотрено более 40 тысяч кв. м дна реки. Водолазы выполнили несколько спусков под воду. Обследование затрудняли сильное течение и плохая видимость, а также сильный мороз и ветер.

Возле села Троицкое в Хабаровском крае, в 500 метрах от грузового пирса, 17 декабря 2018 года  под лёд провалился легковой автомобиль, на котором уехали отец с сыном. От местной жительницы в МВД поступило заявление о пропаже мужа и ребёнка.

Как писал News.ru, в конце декабря 2018 года в Хабаровском крае пропали четверо рыбаков. Исчезнувшие жители Хабаровска и села Некрасовка выехали из посёлка Де-Кастри на автомобиле Mitsubishi Montero на зимнюю рыбалку.


#мчс #спасатели #ХабаровскийКрай #поиски #Амур #водолазы
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