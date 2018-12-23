Спасатели готовятся поднять тела погибших в Соликамске

https://news.ru/storage/news/d0d71087733e70fae06020ff00768e12/83911edf-328d-484f-b910-097f30fa4b86_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Экстренные службы готовятся поднять тела погибших в шахте «Уралкалия» горняков на поверхность. Пожар на промышленном объекте почти потушен. Площадь возгорания сократилась до трёх квадратных метров.

«Только что сообщили, что нашли девятое тело. Сейчас заканчивают тушить пожар на площади 3 кв. метра и приступают к подъёму тел», — цитирует представителей экстренных служб ТАСС.

ЧП в Соликамске произошло 22 декабря 2018 года. Девять горняков оказались заблокированы на глубине свыше 350 метров. Спасти их не удалось. Губернатор Пермского края Максим Решетников объявил 24 декабря траур по погибшим горнякам. Позже президент России Владимир Путин поручил выяснить причины катастрофы в Пермском крае и оказать всю необходимую помощь семьям рабочих.

Ранее News.ru опубликовал имена рабочих, умерших в результате подземного ЧП в Соликамске: Беклинев Сергей, Панов Алексей, Богатырёв Александр, Прошкин Илья, Кнауб Виктор, Игнатенко Сергей, Томшин Сергей, Абрамов Антон и Чубенко Александр. У многих были семьи и маленькие дети.