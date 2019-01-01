Спасатели продолжили разбор завалов в Магнитогорске

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Спасатели смогли демонтировать опасные конструкции в обрушившемся доме в Магнитогорске. Теперь специалисты могут продолжить разбор нижних завалов, под которыми могут находиться люди.

В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что работы планируется вести круглосуточно. Спасательная операция была переведена в формат демонтажа из-за угрожавших обрушением фрагментов здания, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что четыре человека, потерявшие документы во время частичного обрушения магнитогорского дома, уже получили новые паспорта. Сейчас в миграционной службе идёт работа над оформлением пятого удостоверения личности.