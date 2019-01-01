USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,743.15 $
МОСКВА-5°C18:24
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Спасатели продолжили разбор завалов в Магнитогорске

Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Спасатели смогли демонтировать опасные конструкции в обрушившемся доме в Магнитогорске. Теперь специалисты могут продолжить разбор нижних завалов, под которыми могут находиться люди.

В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что работы планируется вести круглосуточно. Спасательная операция была переведена в формат демонтажа из-за угрожавших обрушением фрагментов здания, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что четыре человека, потерявшие документы во время частичного обрушения магнитогорского дома, уже получили новые паспорта. Сейчас в миграционной службе идёт работа над оформлением пятого удостоверения личности.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #спасатели #магнитогорск #обрушение
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
общество 16:45, 1 января 2019
Поиск пострадавших в Магнитогорске продолжат ночью
общество 16:30, 1 января 2019
Единороссы объявили сбор средств после ЧП в Магнитогорске
происшествия 15:41, 1 января 2019
Медики: шансы у спасённого в Магнитогорске младенца есть
Лента новостей
спорт 18:22
Черчесов отказался сбривать свои «божественные» усы
общество 18:15
Собянин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим в парке
происшествия 18:08
Дипломаты надеются посетить Уилана в течение трёх суток
происшествия 18:07
Борт санавиации отправился на Урал за спасённым малышом
общество 18:01
МЧС рекомендует москвичам убрать ёлки пораньше
Другие новости
происшествия 18:08
Дипломаты надеются посетить Уилана в течение трёх суток
происшествия 18:07
Борт санавиации отправился на Урал за спасённым малышом
происшествия 17:59
Отец помог спасателям найти находящегося под завалами сына
происшествия 17:53
Уфимец погиб в новогоднюю ночь после пыток в полиции
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top