Спасатели продолжили разбор завалов в Магнитогорске

Спасатели смогли демонтировать опасные конструкции в обрушившемся доме в Магнитогорске. Теперь специалисты могут продолжить разбор нижних завалов, под которыми могут находиться люди.
В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что работы планируется вести круглосуточно. Спасательная операция была переведена в формат демонтажа из-за угрожавших обрушением фрагментов здания, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что четыре человека, потерявшие документы во время частичного обрушения магнитогорского дома, уже получили новые паспорта. Сейчас в миграционной службе идёт работа над оформлением пятого удостоверения личности.