https://static.news.ru/photo/88175b4a-94f9-11e9-afd6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Возгорание в цехе лакокрасочной продукции в Екатеринбурге локализовано. Площадь пожара составляет 2,2 тыс. кв. м.

В борьбе с огнём задействованы 20 единиц техники и свыше 60 человек личного состава. Тушение пожара ведётся как с земли, так и с пожарных автолестниц и коленчатых подъёмников, сообщается на сайте главка МЧС по Свердловской области.

Под воздействием высокой температуры конструкции здания частично обрушились. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее News.ru писал, что в момент возгорания в цеху находились 18 человек. Они успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.