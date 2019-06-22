Возгорание в цехе лакокрасочной продукции в Екатеринбурге локализовано. Площадь пожара составляет 2,2 тыс. кв. м.
В борьбе с огнём задействованы 20 единиц техники и свыше 60 человек личного состава. Тушение пожара ведётся как с земли, так и с пожарных автолестниц и коленчатых подъёмников, сообщается на
Под воздействием высокой температуры конструкции здания частично обрушились. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее News.ru писал, что в момент возгорания в цеху находились 18 человек. Они успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.