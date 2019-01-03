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Спасатели ищут животных под завалами в Магнитогорске

vk.com/magnitogorsk_news

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Поисково-спасательная операция на месте трагедии в Магнитогорске переходит в инженерно-строительную стадию. При этом сотрудники МЧС продолжают поиск домашних животных, оказавшихся под завалами.

«Нам ещё нужно разобраться с животными… Послали бригады их извлекать», — цитирует ТАСС заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна.

Он отметил, что спасатели проделали колоссальный объём работы. Им пришлось не только разбирать завалы на земле, но и убирать висевшие «на одной нитке» и грозившие обрушением конструкции. Чиновник добавил, что в ходе спасательной операции никто не погиб и не получил травм.

Ранее News.ru сообщил о том, что сотрудники МЧС извлекли из-под обломков дома в Магнитогорске тела 39 человек. Из них опознаны 38. По словам спасателей, все погибшие найдены. Похороны жертв трагедии начнутся 4 января.


#спасатели #животные #магнитогорск
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