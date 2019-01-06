Спасатели ищут пропавшую в парке Башкирии девушку

https://news.ru/storage/news/79fde4cab4ce0ea3d844ec706773e40d/77978f73-64f9-4f8c-9944-d0cccb70347a_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пропавшую в башкирском природном парке «Иремель» девушку ищут спасатели. В операции задействованы восемь человек на трёх снегоходах.

По данным пресс-службы Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, накануне туристка вместе с попутчиком ходила на гору Иремель, после чего уже одна отправилась кататься на лыжах на гору Абараш-Баш и больше не появлялась.

«Средств связи у неё с собой не было. Группа не зарегистрирована», — говорится в сообщении.

В поисках принимают участие представители парка и сотрудники МВД.

Ранее News.ru писал, что мальчика, которому предположительно 12 лет, унесло в море в Ялте. Молодой человек бросился спасать ребёнка, но его самого начало затягивать в воду.