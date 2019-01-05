Спасатели эвакуировали из-за пожара гостиницу на Сахалине

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Более 100 посетителей эвакуировали 5 января из-за пожара в гостинице «Мега Палас» Южно-Сахалинска. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в отеле диспетчеру южно-сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило 5 января в 7.24 по местному времени (4 января в 23.24 мск). На третьем этаже здания произошло короткое замыкание электроцепи кондиционера. Пожарные эвакуировали 117 человек, говорится на сайте ведомства.

Пожал был локализован через 20 минут и в 8.15 по местному времени (0.15 мск) люди вернулись в здание гостиницы. Пострадавших нет.

Как писал News.ru, одноэтажное здание вспыхнуло в центре Москвы. Загорелся пустующий объект недвижимости на улице Пятницкой, 6, в столичном районе Замоскворечье. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет.