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Спасатель оценил сложность операции в Магнитогорске

vk.com/magnitogorsk_news

происшествия [ версия для печати ]

Помощник начальника караула 24-й пожарно-спасательной части Олег Теленкин рассказал, как спасатели проводили поисковую операцию в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома.

По его словам, ключевой задачей, стоящей перед ними, было укрепление конструкции, чтобы обеспечить работу тяжёлой техники. Затем территория проверялась и на завалы вновь выезжала техника.

«В СМИ уже неоднократно было объявлено, что здесь угроза обрушения конструкций есть — это основная опасность. Даже при разборе завалов и ликвидации МЧС», — подчеркнул он.

Теленкин отметил, что сейчас всем тяжело, но спасатели выполняли свою работу, передаёт РЕН ТВ.

Как писал News.ru, ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что два подъезда жилого многоэтажного здания в Магнитогорске, пострадавшие от взрыва, будут демонтированы

Обрушение постройки по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.


#ВЗРЫВ #спасатели #магнитогорск #обрушение
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