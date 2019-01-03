Спасательную операцию в Магнитогорске назвали уникальной

Спасательную операцию в Магнитогорске на месте взрыва бытового газа назвали уникальной из-за повышенного риска для сотрудников экстренных служб и угрозы новых обрушений, заявил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.
«Коварная стена кирпичная, она нас держала в тонусе и могла в любой момент обрушиться. Но тем не менее выстояла, спасибо ей за это… Ее колебания до трех сантиметров уходили влево-вправо», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Похороны погибших начнутся 4 января. Уже определены сроки погребения 16 жертв. Трагедия унесла жизни 39 человек. Взрыв в многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря.
Ранее News.ru сообщал о сносе повреждённых подъездов пострадавшего дома в Магнитогорске. Речь идёт о рухнувшем седьмом и соседнем восьмом подъездах.