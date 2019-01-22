Спасательная операция в Чёрном море прекращена

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Спасатели потеряли надежду найти живыми моряков с горящих судов в Керченском проливе. Шансов на это уже нет, теперь операция носит только поисковый характер, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее в Новороссийском морском спасательно-координационном центре уточнили количество жертв пожара на танкерах в Керченском проливе. Согласно последним данным, погибли 10 человек, ещё 10 числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 12 моряков, однако доставить их на берег пока невозможно из-за плохих погодных условий, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, взрыв произошёл вечером 21 января в нейтральных водах Чёрного моря. Танкеры-газовозы под флагом Танзании стояли на якоре и перекачивали топливо. Пожар на судах продолжается, он будет потушен только после того, как выгорит весь газ. Угроза взрыва сохраняется. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Основная версия ЧП — нарушение техники безопасности.