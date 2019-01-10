USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,291 $   Brent60.42 $ Bitcoin3,801.13 $
МОСКВА-10°C18:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

ОНФ следит за расходом средств на помощь магнитогорцам

Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с правительством Челябинской области и администрацией Магнитогорска создали сайт с открытой информацией о пожертвованиях пострадавшим.

На портале магнитогорск31.рф публикуется информация о собранных средствах и их тратах на нужды пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске. Сайт создан для того, чтобы каждый россиянин понимал, «кто жертвует и на что тратят деньги», заявили в пресс-службе ОНФ.

«Очень важно, чтобы основные средства помощи были непосредственно переданы пострадавшим либо использованы на согласованные ими цели», — сказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

Информация на сайте обновляется ежедневно и публикуется на основании официальных банковских выписок. На данный момент сумма пожертвований составляет 47 миллионов 312 тысяч рублей, из них оказано помощи на 5 миллионов 235 тысяч.

В первую очередь деньги тратятся на следующие нужды: найм жилых помещений, материальная помощь на похороны погибших, компенсация государственной пошлины при восстановлении утерянных документов и оплату услуг ЖКХ жителям дома на время отселения, информирует «Ридус».

Трагедия случилась утром 31 декабря 2018 года в доме № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске. По предварительным данным, взорвался бытовой газ и обрушился один из подъездов. Погибли 39 человек.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко назвал сумму компенсации, которую получат жители Магнитогорска, лишившиеся недвижимости в результате взрыва газа в многоквартирном доме 31 декабря. По его словам, единовременная выплата для приобретения нового жилья составит 31 725 рублей за один квадратный метр общей площади утраченного жилого помещения. На компенсацию могут рассчитывать собственники квартир в разрушенных подъездах либо имеющие документы на регистрацию права собственности, а также те, у кого есть постоянная регистрация в данном доме, писал News.ru.


#ВЗРЫВ #магнитогорск #челябинскаяобласть
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
происшествия 16:25, 9 января 2019
Жителям Магнитогорска выделят деньги на покупку квартир
общество 14:32, 9 января 2019
Власти Магнитогорска окажут помощь осиротевшей женщине
Вопросы к спецслужбам и сторонникам заговора
происшествия 13:47, 9 января 2019
«Теракт» в Магнитогорске: разбор деталей
Вопросы к спецслужбам и сторонникам заговора
Лента новостей
в мире 18:00
Трамп не поедет в Давос в случае сохранения «шатдауна»
экономика 17:59
Таможня нарастила отчисления в бюджет почти на треть
общество 17:54
РКН обнаружил экстремистские материалы на ресурсах Би-би-си
общество 17:53
Турфирмы отстранят от организации паломнических поездок
технологии 17:50
«Яндекс» будет продавать видео на площадках Rambler
Другие новости
происшествия 16:59
Неизвестные похитили человека в центре Москвы
происшествия 16:58
Пропавшая в Элисте девочка объявилась в московском роддоме
происшествия 16:41
Тушинский тоннель готовят к открытию
происшествия 16:39
Первых пострадавших выписали из больницы Магнитогорска
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top