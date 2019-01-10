ОНФ следит за расходом средств на помощь магнитогорцам

https://news.ru/storage/news/d19b4f0d9401af5152a3bca30849a7bd/f026c56f-8282-4eb7-ba7b-3b3835f0bca5_850.jpg Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с правительством Челябинской области и администрацией Магнитогорска создали сайт с открытой информацией о пожертвованиях пострадавшим.

На портале магнитогорск31.рф публикуется информация о собранных средствах и их тратах на нужды пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске. Сайт создан для того, чтобы каждый россиянин понимал, «кто жертвует и на что тратят деньги», заявили в пресс-службе ОНФ.

«Очень важно, чтобы основные средства помощи были непосредственно переданы пострадавшим либо использованы на согласованные ими цели», — сказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

Информация на сайте обновляется ежедневно и публикуется на основании официальных банковских выписок. На данный момент сумма пожертвований составляет 47 миллионов 312 тысяч рублей, из них оказано помощи на 5 миллионов 235 тысяч.

В первую очередь деньги тратятся на следующие нужды: найм жилых помещений, материальная помощь на похороны погибших, компенсация государственной пошлины при восстановлении утерянных документов и оплату услуг ЖКХ жителям дома на время отселения, информирует «Ридус».

Трагедия случилась утром 31 декабря 2018 года в доме № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске. По предварительным данным, взорвался бытовой газ и обрушился один из подъездов. Погибли 39 человек.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко назвал сумму компенсации, которую получат жители Магнитогорска, лишившиеся недвижимости в результате взрыва газа в многоквартирном доме 31 декабря. По его словам, единовременная выплата для приобретения нового жилья составит 31 725 рублей за один квадратный метр общей площади утраченного жилого помещения. На компенсацию могут рассчитывать собственники квартир в разрушенных подъездах либо имеющие документы на регистрацию права собственности, а также те, у кого есть постоянная регистрация в данном доме, писал News.ru.