Совладельца Bombardier задержали в Литве по запросу РФ

Совладельца дилера снегоходов и гидроциклов Bombardier Романа Каневского задержали в Литве по запросу России. На родине его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 3 млрд рублей.
«После его экстрадиции в Россию с ним будут проведены необходимые следственные действия для привлечения к уголовной ответственности», — сообщает ГСУ СК Санкт-Петербурга.
В международный розыск также был объявлен и партнёр Каневского — Андрей Кушуль. Его местонахождение пока не установлено. Вместе они владеют холдингом «Росан Трейд». По версии следствия, компания осталась должна казне более 3 млрд рублей с учетом начисленных штрафов и пени. Денежные средства якобы похищались изготовлением фиктивной бухгалтерской документации и внесением заведомо ложных сведений в налоговые декларации 2012–2015 годов.
Другие фигуранты дела попали под амнистию к 70-летию Победы.
Как ранее писал News.ru, сотрудники полиции Литвы задержали гражданина России в Вильнюсе. В дипмиссии отметили, что задержан мужчина по фамилии Иванов. Сотрудники посольства добиваются организации срочной консульской встречи с ним.