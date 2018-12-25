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Совладельца Bombardier задержали в Литве по запросу РФ

Alfredas Pliadis/Xinhua/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Совладельца дилера снегоходов и гидроциклов Bombardier Романа Каневского задержали в Литве по запросу России. На родине его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 3 млрд рублей.

«После его экстрадиции в Россию с ним будут проведены необходимые следственные действия для привлечения к уголовной ответственности», — сообщает ГСУ СК Санкт-Петербурга.

В международный розыск также был объявлен и партнёр Каневского — Андрей Кушуль. Его местонахождение пока не установлено. Вместе они владеют холдингом «Росан Трейд». По версии следствия, компания осталась должна казне более 3 млрд рублей с учетом начисленных штрафов и пени. Денежные средства якобы похищались изготовлением фиктивной бухгалтерской документации и внесением заведомо ложных сведений в налоговые декларации 2012–2015 годов.

Другие фигуранты дела попали под амнистию к 70-летию Победы.

Как ранее писал News.ru, сотрудники полиции Литвы задержали гражданина России в Вильнюсе. В дипмиссии отметили, что задержан мужчина по фамилии Иванов. Сотрудники посольства добиваются организации срочной консульской встречи с ним.


#налоги #Bombardier
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