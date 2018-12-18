Совладельца «Акроса» нашли мёртвым в Москве

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Совладелец крупнейшей рыболовной компании «Акрос» Валерий Воробьёв скончался, упав с 12-го этажа.

У бывшего 72-летнего гендиректора компании остались дочь и двое сыновей, передаёт Telergram-канал Mash.

Воробьёв родился в 1946 году. В 1969 году окончил Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Предприниматель награждён медалью «За трудовое отличие» и знаком «Почётный работник рыбного хозяйства России». Он также был депутатом законодательного собрания Камчатского края.

Ранее News.ru писал, что бывший министр культуры Грузии и соратник Михаила Саакашвили Николоз Руруа скончался в своём доме в Тбилиси. По предварительным данным, 50-летний политик умер в результате сердечного приступа.