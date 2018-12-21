Советник дагестанского премьера найден мёртвым

https://news.ru/storage/news/a214f82070a7af70b0fb0ce8df7589a7/9884855b-f9db-416c-a2d0-7134f113849c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Советник главы правительства Дагестана Артема Здунова найден мёртвым в номере отеля. По предварительной информации, 47-летний Андрей Афонин скончался от естественных причин.

По словам администратора гостиницы, «это, наверное, инсульт, сердце», передаёт «360». О том, что у чиновника были проблемы с сердцем, подтвердили и его близкие.

«Все были — и скорая, и полиция. 47 лет ему было. Для мужчины это вообще не возраст», — добавила сотрудница отеля.

Ранее News.ru писал, что бывший министр культуры Грузии и соратник Михаила Саакашвили Николоз Руруа скончался в своём доме в Тбилиси. По предварительным данным, 50-летний политик умер в результате сердечного приступа.