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Советник дагестанского премьера найден мёртвым

Сергей Булкин/News.ru

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Советник главы правительства Дагестана Артема Здунова найден мёртвым в номере отеля. По предварительной информации, 47-летний Андрей Афонин скончался от естественных причин.

По словам администратора гостиницы, «это, наверное, инсульт, сердце», передаёт «360». О том, что у чиновника были проблемы с сердцем, подтвердили и его близкие.

«Все были — и скорая, и полиция. 47 лет ему было. Для мужчины это вообще не возраст», — добавила сотрудница отеля.

Ранее News.ru писал, что бывший министр культуры Грузии и соратник Михаила Саакашвили Николоз Руруа скончался в своём доме в Тбилиси. По предварительным данным, 50-летний политик умер в результате сердечного приступа.


#дагестан #чиновники
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