https://static.news.ru/photo/91808bf4-a8a2-11e9-8429-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двух сотрудников Росгвардии задержали в Петербурге за попытку подброса наркотических веществ подростку. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Они задержаны. Следственный комитет возбудил уголовное дело, - сообщил источник ТАСС .

По данным собеседника агентства, силовики вымогали у молодого человека деньги за то, чтобы его не привлекли к ответственности. Информацию о задержании подтвердили в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Сейчас по данному факту проводится проверка.Если вина сотрудников будет доказана, они будут уволены.

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