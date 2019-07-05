https://static.news.ru/photo/a88110fc-9f2a-11e9-a4ba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) удовлетворил ходатайства следствия в отношении семерых сотрудников ФСБ, которых подозревают в разбое. Пять силовиков были отправлены в СИЗО, ещё двое — под домашний арест.

В отношении сотрудников спецслужб возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 (разбой, совершённый организованной группой в особо крупном размере) УК РФ, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что шесть сотрудников спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и управления «К» (банковское управление) ФСБ России были задержаны в Москве. Силовиков подозревают в крупном хищении денег.