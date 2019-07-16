https://static.news.ru/photo/13c4f854-a7bb-11e9-9f39-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Около трёх десятков работников московских офисов обратились к врачам за помощью после употребления еды из торговых автоматов.

Массовое отравление произошло в шести округах столицы. Госпитализированы 17 человек. Предварительный диагноз «сальмонеллёз».

Московское управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование. Специалисты ведомства установили, что жалобы пострадавших на ухудшение самочувствия связаны с потреблением продукции под брендом Healthy food.

В ходе проверки в цехе по производству данной продукции было выявлено множество нарушений санэпидтребований. Помещения цеха в настоящее время опечатаны. Кроме того, в офисах закрыты 15 вендинговых автоматов, в которых продавалась потенциально опасная продукция, и закрыто принадлежащее Healthy food кафе, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в приморском лагере «Юнга» отравились 28 детей. Из них 19 госпитализированы с кишечной инфекцией. Проверка выявила нарушения санитарных правил при приготовлении и хранении продуктов, а также по содержанию пищеблока лагеря.