https://static.news.ru/photo/bb798670-9f1c-11e9-a434-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Шесть сотрудников спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и управления «К» (банковское управление) ФСБ России были задержаны в Москве. Силовиков подозревают в крупном хищении денег.

По некоторым данным, три сотрудника «Альфы», работник «Вымпела» и два офицера управления «К» инсценировали в одном из банков обыск. В результате они похитили из финансовой организации от 140 до 170 млн рублей.

В Центре специального назначения ФСБ, к которому относятся «Альфа» и «Вымпел», проводится проверка, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что ФСБ задержала двух своих сотрудников, подозреваемых в хищении средств у частного предпринимателя. Материалы в отношении задержанных военнослужащих органов ФСБ переданы следователям.