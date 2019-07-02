https://static.news.ru/photo/7e051c8a-9ccb-11e9-9b1c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

Пассажиры рейса «Аэрофлота» Москва-Иркутск, выполняемого из аэропорта Шереметьево, прибыли к месту назначения без багажа.

В столичной воздушной гавани забыли погрузить сумки на борт самолёта, пишет Life . Как минимум 15 человек лишились своих вещей на ближайшее время.

Представители иркутского аэропорта объяснили, что подобные инциденты с Шереметьево происходят достаточно часто. Так, в зале прилёта лежит множество чемоданов, присланных из Москвы следующими рейсами.

В настоящий момент пострадавшие пишут претензии в отношении воздушной гавани.

Ранее News.ru сообщал, что московский аэропорт Шереметьево вновь оказался в центре скандала. Тысячи пассажиров вынуждены по несколько часов ждать очередь на регистрацию и сдачу багажа.