Пассажиры рейса «Аэрофлота» Москва-Иркутск, выполняемого из аэропорта Шереметьево, прибыли к месту назначения без багажа.
В столичной воздушной гавани забыли погрузить сумки на борт самолёта, пишет
Представители иркутского аэропорта объяснили, что подобные инциденты с Шереметьево происходят достаточно часто. Так, в зале прилёта лежит множество чемоданов, присланных из Москвы следующими рейсами.
В настоящий момент пострадавшие пишут претензии в отношении воздушной гавани.
Ранее News.ru сообщал, что московский аэропорт Шереметьево вновь оказался в центре скандала. Тысячи пассажиров вынуждены по несколько часов ждать очередь на регистрацию и сдачу багажа.