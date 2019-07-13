https://static.news.ru/photo/2c972ac8-a671-11e9-8fef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Тело 48-летнего сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО) Сергея Гриднёва найдено на борту яхты «Груфита».

Судно принадлежит московскому адвокату Георгию Иорданиди. Мужчины вместе прогуливались по реке. Однако через некоторое время Гриднёву стало плохо, поэтому яхта направилась к берегу. Сотрудники скорой помощи зафиксировали наступление смерти в результате острой сердечной недостаточности, передаёт URA.RU .

Как ранее писал News.ru, лодка, на борту которой были 15 человек, перевернулась в провинции Западный Папуа в Индонезии. Спасателям удалось спасти двух пассажиров. Тела ещё двоих были найдены во время спасательной операции.