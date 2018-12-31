Горячая линия МЧС Магнитогорска приняла сотни звонков

Более 400 звонков приняли на горячей линии МЧС по Магнитогорску. Люди хотят узнать о судьбе своих близких и помочь им.
Звонящие выясняют, где размещены пострадавшие при обрушении подъезда жилого дома, рассказал представитель министерства Тимур Хикматов в эфире «России 24».
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основная версия трагедии — взрыв бытового газа на втором этаже здания.
В ближайшее время в Челябинской области может быть объявлен траур.