Горячая линия МЧС Магнитогорска приняла сотни звонков

https://news.ru/storage/news/ba17ec4d81d870f42fd9db754ce4f9db/1a664ee8-9c41-4618-afb2-231a881f8de9_850.jpg Пресс-служба МЧС РФ

Более 400 звонков приняли на горячей линии МЧС по Магнитогорску. Люди хотят узнать о судьбе своих близких и помочь им.

Звонящие выясняют, где размещены пострадавшие при обрушении подъезда жилого дома, рассказал представитель министерства Тимур Хикматов в эфире «России 24».

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основная версия трагедии — взрыв бытового газа на втором этаже здания.

В ближайшее время в Челябинской области может быть объявлен траур.