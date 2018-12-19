Сотни тысяч рублей украли у столетней пенсионерки

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Злоумышленники похитили у 101-летней женщины 295 тыс. рублей. Мошенница забрала деньги прямо из квартиры пенсионерки в московском районе Чертаново Центральное.

Домой к потерпевшей пришла неизвестная, которая назвала себя сотрудником Совета ветеранов. Они долго разговаривали, а после того, как гостья ушла, женщина обнаружила пропажу, сообщает ТАСС.

Она сразу же позвонила в органы правопорядка. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса (кража). Сейчас ведётся розыск возможных преступников.

Ранее News.ru писал, что три года лишения свободы каждому грозит двоим молодым людям, которые под покровом ночи украли букву «М» с крыши вестибюля московского метро. Зачем им потребовался такой странный трофей — загадка, однако сами злоумышленники уже задержаны.