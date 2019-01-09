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Жителям Магнитогорска выделят деньги на покупку квартир

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Правительство РФ выделило из резервного фонда деньги на покупку квартир для жителей дома в Магнитогорске. Постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В общей сложности направят 147 млн рублей. Средства получит 101 семья. Люди проживали в двух подъездах № 7 и № 8. Они остались без крыши над головой после обрушения части дома.

«Им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем», — сказал председатель правительства на совещании по ликвидации последствий взрыва газа в доме в Магнитогорске.

Медеведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять ситуацию под контроль, проследит за тем, чтобы деньги быстро дошли до региона.

Премьер РФ также пообещал, что при необходимости власти окажут дополнительную помощь жителям разрушенного здания в Магнитогорске.

Ранее News.ru писал, что пенсионерке из Магнитогорска Лидии Волченко, который по закону не положена компенсация, помогут власти региона.


#ПОМОЩЬ #деньги #магнитогорск
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