Полиция составила фоторобот похитителя Куинджи

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После пропажи картины русского художника Архипа Куинджи на всех площадках Третьяковской галереи усилены меры безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, собираются свидетельские показания.

Как сообщает пресс-служба музея, в момент кражи охрана Росгвардии и служба безопасности галереи работали в штатном режиме.

«Третьяковская галерея приносит извинения посетителям за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

«Если в ближайшее время картину "Ай-Петри. Крым" не обнаружат, то работа будет объявлена в международный розыск для включения в специальную базу Интерпола похищенных предметов искусства», — сообщили в правоохранительных органах.

В полиции уже составили фоторобот преступника со слов очевидцев. Портрет разослан во все подразделения московской полиции. Установлено, что у вора имелся сообщник, поджидавший его на автомобиле. В Следственном комитете считают, что «у этой картины есть заказчик».

Пропавшая из Третьяковской галереи картина застрахована на 12 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Искусствоведы российской академии художеств уже назвали открытое похищение ограблением века. Специалисты считают, что преступники планировали забрать именно эту картину, потому что она небольших размеров и её легко достать из рамы.

Как сообщал News.ru, неизвестный мужчина в костюме музейного работника подошёл к картине, снял её со стены, вынул из рамы и вышел из зала. Примечательно, что сегодня, 27 января, мастеру пейзажной живописи Архипу Ивановичу исполнилось бы 177 лет.