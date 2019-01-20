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Соседи напали на онкобольную пенсионерку из-за русского рока

Сергей Булкин/News.ru

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73-летняя жительница Читы пострадала из-за конфликта с соседями — двумя молодыми девушками. Подруги закатывали у себя в квартире шумные вечеринки, которые мешали женщине с онкологией.

Девушки постоянно громко слушали русский рок. Во время одной из таких посиделок пенсионерка не выдержала и пришла попросить сделать музыку тише.

В ответ она получила струю из перцового баллончика в глаза. Кроме того, соседки написали на неё заявление в полицию, обвинив онкобольную женщину в «незаконном проникновении в чужое жилище».

Теперь пенсионерка вынуждена ходить на допросы и лечить ожог роговицы. При этом после 40 сеансов химиотерапии ей тяжело даже вставать с постели, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее News.ru писал, что волгоградская пенсионерка, дважды ветеран труда, 90-летняя Зинаида Трофимова уже несколько месяцев живёт практически на улице после того, как её дом сгорел при пожаре. Вместо здания фактически остались одни руины, однако получить новое жильё у старушки не получается.


#нападение #онкология #пенсионерка #соседи #русскийрок
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