https://static.news.ru/photo/a5d678bc-ac84-11e9-8b73-fa163e074e61_1024.jpg Тамерлан Мусаев (слева) Фото: Магомед Даудов/vk.com

Начальник ОМВД РФ по Шалинскому району Чечни майор полиции Тамерлан Мусаев погиб в ДТП в Ростовской области. Он попал в аварию, не справившись с управлением автомобилем.

Как сообщает URA.RU, ранее Мусаев был начальником охраны спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, его также называли приближённым Рамзана Кадырова. Представители пресс-служб региональных управлений МВД по Чечне и Ростовской области официально пока не подтвердили гибель Тамерлана Мусаева.

Как писал News.ru, сюжет об уроженке Чечни Заире Сугаиповой, которую ранее якобы насильно вывезли из Москвы, опубликовала ЧГТРК «Грозный». Сидя за столом со своей матерью Маликой Сугаиповой, а также с пресс-секретарём главы республики Альви Каримовым и помощником Рамзана Кадырова Ахмедом Дудаевым, девушка опровергла сообщения о замужестве и похищении. По словам Заиры, она из любопытства подписалась на группу в соцсетях, которая выступала в защиту прав кавказских женщин, и сбежала в московский кризисный центр «Китеж» из-за проблем в вузе.