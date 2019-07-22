Начальник ОМВД РФ по Шалинскому району Чечни майор полиции Тамерлан Мусаев погиб в ДТП в Ростовской области. Он попал в аварию, не справившись с управлением автомобилем.
Как
Как писал News.ru, сюжет об уроженке Чечни Заире Сугаиповой, которую ранее якобы насильно вывезли из Москвы, опубликовала ЧГТРК «Грозный». Сидя за столом со своей матерью Маликой Сугаиповой, а также с пресс-секретарём главы республики Альви Каримовым и помощником Рамзана Кадырова Ахмедом Дудаевым, девушка опровергла сообщения о замужестве и похищении. По словам Заиры, она из любопытства подписалась на группу в соцсетях, которая выступала в защиту прав кавказских женщин, и сбежала в московский кризисный центр «Китеж» из-за проблем в вузе.