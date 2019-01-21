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Мэр Магнитогорска: сообщения о бомбах приходят из-за границы

Сергей Бердников Илья Московец/ТАСС

Сергей Бердников

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Мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил о том, что сообщения о взрывных устройствах в школах, медучреждениях и торговых центрах приходят из-за границы.

«Такие сообщения регулярно поступают. Самолеты "минируют", когда кто-то опаздывает. Школы "минируют", когда не хотят сдавать экзамены. Но сегодня у нас с вами есть такая информация по разным заведениям», — цитирует Бердникова Ura.ru.

По его словам, силовики проверяют сообщения. Он также отметил, что ни одно из них не подтвердилось.

21 января в ряд магнитогорских учреждений поступили электронные письма с угрозами взрывов, сообщалось о массовой выписке из горбольницы №1 и эвакуации школы №62. В УФСБ по Челябинской области на запрос Znak.com ответили, что по факту рассылки писем проводится проверка.

Как ранее писал News.ru, администрация Магнитогорска призвала горожан не поддаваться на провокации и не паниковать в связи с массовой рассылкой сообщений об угрозах новых взрывов.


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