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Сообщение Сахалина с материком закрылось из-за циклона

Порт Ванино Герман Ромашов/CC0/ wikipedia.org

Порт Ванино

происшествия [ версия для печати ]

Паромную переправу с Сахалина на материк закроют 15 января примерно с 12:00 по местному времени (4:00 мск) до 17 января. Об этом сообщил заместитель гендиректора АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадий Котликов.

«Прогнозируемый синоптиками циклон в Татарском проливе вновь внесёт корректировки в работу морской линии Ванино — Холмск», — цитирует Котликова РИА Новости.

По его словам, прибывший в сахалинский порт паром «Сахалин-9» встал на обработку грузов и уйдёт в Ванино, после чего морское сообщение с материком закроется.

«Дизель-электроходы „Сахалин-8“ и „Сахалин-10“ уже находятся на пути к материку», — сообщил Котликов.

Все три судна будут пережидать непогоду на рейде порта Ванино.

Как писал News.ru, в конце декабря на Камчатку и Сахалин обрушился мощный циклон. В обоих регионах наблюдались масштабные перебои с электроснабжением, там были закрыты паромные переправы, прерваны автомобильное и авиационное сообщения.


#сахалин #непогода #переправа
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