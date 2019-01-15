Сообщение Сахалина с материком закрылось из-за циклона

Паромную переправу с Сахалина на материк закроют 15 января примерно с 12:00 по местному времени (4:00 мск) до 17 января. Об этом сообщил заместитель гендиректора АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадий Котликов.
«Прогнозируемый синоптиками циклон в Татарском проливе вновь внесёт корректировки в работу морской линии Ванино — Холмск», — цитирует Котликова РИА Новости.
По его словам, прибывший в сахалинский порт паром «Сахалин-9» встал на обработку грузов и уйдёт в Ванино, после чего морское сообщение с материком закроется.
«Дизель-электроходы „Сахалин-8“ и „Сахалин-10“ уже находятся на пути к материку», — сообщил Котликов.
Все три судна будут пережидать непогоду на рейде порта Ванино.
Как писал News.ru, в конце декабря на Камчатку и Сахалин обрушился мощный циклон. В обоих регионах наблюдались масштабные перебои с электроснабжением, там были закрыты паромные переправы, прерваны автомобильное и авиационное сообщения.