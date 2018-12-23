Минтруд: у погибших шахтёров были семьи и маленькие дети

https://news.ru/storage/news/1faa4c2ae4de8ed85efdb122d4c9abdf/ed69160b-4536-47b4-84c3-a70802389693_850.jpg Павел Лисицын/РИА Новости

Погибшие в соликамской шахте «Уралкалия» жители Башкирии имели семьи и детей, сообщили в региональном Минтруде. Самому маленькому ребёнку три года.

Рабочий Сергей Игнатенко был уроженцем Белорецка, у него остались 10-летняя дочь и 16-летний сын. Житель Уфы — 38-летний Антон Абрамов — являлся отцом двух девочек — 14 и трёх лет. Третья жертва аварии также родом из столицы Башкортостана — 57-летний Сергей Томшин. У него остались взрослые сыновья, пишет РИА Новости.

Власти Пермского края и руководство подрядной организации «УС-30» пообещали выплатить компенсации в размере двух миллионов рублей родственникам девяти погибших горняков.

Ранее News.ru публиковал слова соболезнования регионального омбудсмена Павла Микова.