Минтруд: у погибших шахтёров были семьи и маленькие дети

Погибшие в соликамской шахте «Уралкалия» жители Башкирии имели семьи и детей, сообщили в региональном Минтруде. Самому маленькому ребёнку три года.
Рабочий Сергей Игнатенко был уроженцем Белорецка, у него остались 10-летняя дочь и 16-летний сын. Житель Уфы — 38-летний Антон Абрамов — являлся отцом двух девочек — 14 и трёх лет. Третья жертва аварии также родом из столицы Башкортостана — 57-летний Сергей Томшин. У него остались взрослые сыновья, пишет РИА Новости.
Власти Пермского края и руководство подрядной организации «УС-30» пообещали выплатить компенсации в размере двух миллионов рублей родственникам девяти погибших горняков.
Ранее News.ru публиковал слова соболезнования регионального омбудсмена Павла Микова.