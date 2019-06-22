https://static.news.ru/photo/10d64c72-94da-11e9-bd05-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Администрация «Сокольников» занялась расследованием инцидента на одном из аттракционов, где пострадали дети. Создана специальная рабочая группа. Об этом рассказал директор парка Андрей Лапшин.

В настоящий момент мы создали рабочую группу, чтобы разобраться в этом инциденте. Нужно, чтобы специалисты разобрались во всём и составили детальный отчёт. Единственное, что могу сказать: врачи были на месте, — заявил он РИА Новости .

Он добавил, что в результате поломки аттракциона двое несовершеннолетних обратились к медикам.

Ранее, как писал News.ru, трое подростков в московском парке «Сокольники» сорвались с аттракциона «Колобок». Он вышел из строя, когда дети висели вниз головой. Работники отпустили крепежи, из-за чего несовершеннолетние упали.