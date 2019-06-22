Администрация «Сокольников» занялась расследованием инцидента на одном из аттракционов, где пострадали дети. Создана специальная рабочая группа. Об этом рассказал директор парка Андрей Лапшин.
В настоящий момент мы создали рабочую группу, чтобы разобраться в этом инциденте. Нужно, чтобы специалисты разобрались во всём и составили детальный отчёт. Единственное, что могу сказать: врачи были на месте, — заявил он РИА Новости.
Он добавил, что в результате поломки аттракциона двое несовершеннолетних обратились к медикам.
Ранее, как писал News.ru, трое подростков в московском парке «Сокольники» сорвались с аттракциона «Колобок». Он вышел из строя, когда дети висели вниз головой. Работники отпустили крепежи, из-за чего несовершеннолетние упали.