Собаку и кошку спасли из-под обломков дома в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/9a069498211c85dfd62f44daa09a02fd/75dbb9af-9742-4e09-918a-4d9254e11371_850.jpg Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Живых собаку и кошку вызволили спасатели из-под завалов многоквартирного дома в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд. После завершения поисковой операции началась инженерно-строительная стадия. При этом специалисты продолжают искать и домашних животных, которые могли выжить.

О спасении питомцев сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Ранее, как сообщал News.ru, среди руин были обнаружены волнистый попугай и кошка. Ещё нескольких животных вынесли жильцы дома, которым разрешили ненадолго войти за вещами в квартиры, расположенные в соседних подъездах.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.

Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми и были госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.