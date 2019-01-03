Собаку и кошку спасли из-под обломков дома в Магнитогорске

Живых собаку и кошку вызволили спасатели из-под завалов многоквартирного дома в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд. После завершения поисковой операции началась инженерно-строительная стадия. При этом специалисты продолжают искать и домашних животных, которые могли выжить.
О спасении питомцев сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Ранее, как сообщал News.ru, среди руин были обнаружены волнистый попугай и кошка. Ещё нескольких животных вынесли жильцы дома, которым разрешили ненадолго войти за вещами в квартиры, расположенные в соседних подъездах.
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.
Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми и были госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.