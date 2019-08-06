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Запрет на возвращение в свои дома сохраняется только для жителей посёлка Каменка Красноярского края. Именно здесь расположен склад боеприпасов, в котором разорвались снаряды.

Снят запрет на 20 км зону вокруг склада. Жители всех поселков, кроме Каменки, могут вернуться в свои дома, — сказал источник «Интерфакса». Для жителей, эвакуированных в Красноярск, 7 августа будут...