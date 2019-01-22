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Собака спасла дом от пожара в Архангельске

pixabay.com

происшествия [ версия для печати ]

Алабай по кличке Нария спас от пожара частный дом в Соломбальском округе Архангельска. Собака почуяла гарь и обратила на это внимание своих хозяев, которые уже ложились спать.

Пёс лаял и указывал мордой на чердак. Поднявшийся туда мужчина увидел, что в помещении тлеют балки. Он использовал огнетушитель и вызвал пожарных. Чтобы окончательно ликвидировать опасность, им пришлось разобрать потолочные перекрытия на кухне. Причиной случившегося стал перекал печи.

Ранее News.ru писал о том, что столичные полицейские поймали преступника, который отобрал щенка мопса у москвички и убежал. В итоге один из сотрудников, участвовавших в расследовании, решил купить спасённого зверя у хозяйки.


#пожар #собака #архангельск
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