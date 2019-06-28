https://static.news.ru/photo/12d93eb0-9a90-11e9-8721-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 56.mchs.gov.ru

Пожарные и спасатели не допустили распространения природного пожара на село Хабарное в Оренбургской области. Работы по ликвидации возгорания на других участках ещё продолжаются.

В настоящее время угроза распространения огня на село Хабарное снята, — сообщили в МЧС региона.

В ликвидации пожара принимают участие 229 человек, 58 единиц техники, вертолёт Ми-8 и самолёт Минобороны Ил-76. Кроме того, была проведена опашка села Хабарное, что помогло предотвратить переход пламени.

Как писал News.ru, возгорание сухой травы, зафиксированное в Оренбургской области на площади около полутора гектаров, перешло с территории Казахстана. Крупный природный пожар угрожает двум оренбургским сёлам вблизи Новотроицка: Хабарному и Пригорному. В связи с высокой температурой воздуха (+34 градуса) и сильным южным ветром огонь распространяется очень быстро.