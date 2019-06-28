Пожарные и спасатели не допустили распространения природного пожара на село Хабарное в Оренбургской области. Работы по ликвидации возгорания на других участках ещё продолжаются.
В настоящее время угроза распространения огня на село Хабарное снята, — сообщили в МЧС региона.
В ликвидации пожара принимают участие 229 человек, 58 единиц техники, вертолёт Ми-8 и самолёт Минобороны Ил-76. Кроме того, была проведена опашка села Хабарное, что помогло предотвратить переход пламени.
Как писал News.ru, возгорание сухой травы, зафиксированное в Оренбургской области на площади около полутора гектаров, перешло с территории Казахстана. Крупный природный пожар угрожает двум оренбургским сёлам вблизи Новотроицка: Хабарному и Пригорному. В связи с высокой температурой воздуха (+34 градуса) и сильным южным ветром огонь распространяется очень быстро.