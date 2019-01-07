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Снегопад заблокировал движение на трассе М-4 «Дон»

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Участок федеральной трассы М-4 «Дон» закрыли в Ростовской области. Недоступно почти 50 километров дороги из-за снегопада.

Проехать нельзя на участке автомагистрали от города Шахты до Новочеркасска. В районе дежурят спасатели и полицейские, они помогают водителям, сообщает управление МВД по региону.

Как ранее писал News.ru, движение по Транскавказской магистрали, связывающей Россию и Южную Осетию, оказалось закрытым из-за сошедшей лавины. Между лавинами находились пять заблокированных машин и 12 человек. До людей добрались спасатели и сопроводили их в безопасное место.


#Ростов-на-Дону #перекрытие #трасса
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