Снегопад заблокировал движение на трассе М-4 «Дон»

Участок федеральной трассы М-4 «Дон» закрыли в Ростовской области. Недоступно почти 50 километров дороги из-за снегопада.
Проехать нельзя на участке автомагистрали от города Шахты до Новочеркасска. В районе дежурят спасатели и полицейские, они помогают водителям, сообщает управление МВД по региону.
Как ранее писал News.ru, движение по Транскавказской магистрали, связывающей Россию и Южную Осетию, оказалось закрытым из-за сошедшей лавины. Между лавинами находились пять заблокированных машин и 12 человек. До людей добрались спасатели и сопроводили их в безопасное место.