Снегопад лишил света тысячи жителей Ленобласти

https://news.ru/storage/news/9b7e1ea7697db445c680196462723c51/b83725c1-368c-4311-90e2-f60fdfdc4a5a_850.jpg Valya Egorshin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мокрый снег и сильный ветер вызвали массовые отключения электричества в Ленинградской области. Из-за непогоды без света остались 3,9 тысячи человек.

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго, пострадали жители 51 населённого пункта, а также два социально-значимых объекта, которые продолжают работать за счёт резервных источников питания.

«К аварийно-восстановительным работам привлечено 202 бригады энергетиков в составе 642 человек и 241 единицы специальной техники», — сообщили в пресс-службе центра.

В региональном управлении МЧС отметили, что 17 января в Ленобласти ожидаются метель и налипание мокрого снега, что может спровоцировать новые аварии на электросетях.

Ранее News.ru писал, что Саратов со второй половины декабря переживает транспортный и коммунальный коллапс из-за сильных снегопадов. Город оказался совершенно беспомощен перед стихией, а попытка властей сохранить хорошую мину стала сюжетом анекдота: поехавший на общественном транспорте мэр на несколько часов опоздал на совещание.