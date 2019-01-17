Снегопад едва не опрокинул военный самолёт под Саратовом

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Самолёт Л-29

Самолёт Л-29, который является частью мемориального комплекса в саратовском городе Ртищево, почти упал с постамента из-за сильной метели и снегопада.

«По оценке специалистов авиационной базы, повреждения, которые произошли в результате крена, незначительны», — говорится в сообщении городской администрации.

Воздушное судно сняли с постамента и законсервировали. Вскоре объект будет восстановлен и обновлён: в частности, специалисты авиационной базы увеличат диаметр трубы, на которую посажен самолёт.

Ранее News.ru писал, что Саратов со второй половины декабря переживает транспортный и коммунальный коллапс из-за сильных снегопадов. Город оказался совершенно беспомощен перед стихией, а попытка властей сохранить хорошую мину стала сюжетом анекдота: поехавший на общественном транспорте мэр на несколько часов опоздал на совещание.