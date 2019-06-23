Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили на северо-западе Москвы. По данным столичного главка МВД, боеприпас находился в районе улицы Большая Набережная.
В целях безопасности территория обнаружения оцеплена сотрудниками полиции. В настоящее время на месте происшествия работают сапёры. По некоторым данным, найденный боеприпас — мина калибром 55 мм со взрывателем, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что сапёры обезвредили мину времён Великой Отечественной войны рядом с яхт-клубом на острове Сарпинский в Волгограде. 82-миллиметровый снаряд нельзя было транспортировать и специалисты ликвидировали его на безопасном расстоянии.