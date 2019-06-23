https://static.news.ru/photo/6e9e73be-959f-11e9-b837-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили на северо-западе Москвы. По данным столичного главка МВД, боеприпас находился в районе улицы Большая Набережная.

В целях безопасности территория обнаружения оцеплена сотрудниками полиции. В настоящее время на месте происшествия работают сапёры. По некоторым данным, найденный боеприпас — мина калибром 55 мм со взрывателем, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что сапёры обезвредили мину времён Великой Отечественной войны рядом с яхт-клубом на острове Сарпинский в Волгограде. 82-миллиметровый снаряд нельзя было транспортировать и специалисты ликвидировали его на безопасном расстоянии.