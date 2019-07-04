Артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны найден во время строительных работ на северо-западе столицы.
По словам источника News.ru в правоохранительных органах, инцидент произошёл на проспекте Маршала Жукова дом 7 корпус 1 при рытье котлована.
В настоящее время территория стройки оцеплена. Представители военной комендатуры планируют вывезти снаряд в ближайшее время для дальнейшей утилизации.
Ранее News.ru писал, что строители обнаружили шесть снарядов времён Второй мировой войны на севере столицы. Все боеприпасы были обезврежены сапёрами. После их вывезли на полигон в Московской области для проведения утилизации