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Угольный магнат Крис Клайн и ещё шестеро летевших с ним человек погибли при падении вертолёта в Атлантику неподалёку от острова Гранд-Кей.

Идентифицировать пока удалось только Клайна, но, вероятно, с ним находилась и его дочь. Причины катастрофы, произошедшей сразу после взлёта, устанавливаются, сообщает BNO News. Личности остальных жертв авиакатастрофы устанавливаются, пишет «ПолитЭксперт»....