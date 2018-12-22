Снаряд времён войны нашли на юго-востоке Москвы

https://news.ru/storage/news/4b147818b047b433ed5ad56dbfc5293a/df9d865e-6dc5-4198-b2d4-6d15dde8fc47_850.jpg АГН «Москва» эксклюзивы

Снаряд времён Великой Отечественной войны был найден на юго-востоке Москвы, на Рязанском проспекте. Находка была совершена возле дома 6А, строение 77.

«Обнаружен предмет сильно заржавленного цилиндрического вида, напоминающего снаряд времён Великой Отечественной войны. Место обнаружения было взято под охрану сотрудниками полиции до момента, когда предмет будет изъят и направлен в специализированные службы на утилизацию», — сообщили News.ru в управлении МВД по столице.

К месту нахождения предполагаемого снаряда направились спасатели.

Ранее News.ru сообщал об обнаружении снаряда времён войны на стройке. Это произошло в Зеленограде. Никто не пострадал, предмет был изъят для утилизации.