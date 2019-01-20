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Доверчивость лишила жительницу Смоленска денег

Сергей Лантюхов/News.ru

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Жительница Смоленска обратилась в органы внутренних дел с заявлением по поводу действий мошенников в социальной сети. Неизвестные граждане «выудили» у пострадавшей денежную сумму.

Войти в доверие к обманутой злоумышленникам не составило труда — они взломали интернет-страницу знакомого девушки и попросили от его имени 13 тысяч рублей, пишет «Смоленская газета».

Поверив, девушка совершила перевод по указанным реквизитам. Через некоторое время она узнала, что аккаунт её приятеля «увели» мошенники и он у неё ничего не просил.

В настоящий момент оперативники проверяют достоверность информации.

Ранее News.ru сообщал о жителе Смоленщины, отрубившем голову своей сожительнице.


#мошенничество #смоленскаяобласть #смоленск
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